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Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ı transfer etmek için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ı transfer etmek için çalışmalara başladı

Sivasspor yönetimi, İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ı transfer etmek için çalışmalara başladı. Taraftarlar da futbolcunun sosyal medya hesabına 'Come to Sivas' mesajları yazdı.

Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard\'ı transfer etmek için çalışmalara başladı
30.01.2024 - 15:59,
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Sivasspor yönetiminin İngiliz oyuncu Alex Pritchard'i transfer etmek için çalışma başlatmasının ardından taraftar da devreye girdi ve futbolcunun sosyal medya hesabına "Come to Sivas" yazdı.

Orta saha transferi konusunda yoğun çaba sarf eden Sivasspor Yönetimi, son olarak gündemine İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ı almıştı. Son dakika gelişmesine göre oyuncu tarafından sorun olmadığı ancak sorunun kulübü ile alakalı olduğu öğrenildi. Sivasspor Kulübü'nün ise Alex ile görüşmeye devam ettiği alınan bilgiler arasında.

Sivassporlu taraftarlar da sosyal medya hesabından yayınlayan futbolcunun fotoğrafının altına yüzlerce, 'Come to Sivas' mesajı yazdı. İngiliz futbolcunun bu paylaşımlardan bazılarını beğenmesi ise dikkat çekti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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