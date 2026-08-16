Sivasspor İyi Oynadı, Kayıptı

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kayserispor maçının ardından, "Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bıraktık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen bası toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oyun olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle 10 kişi kalana kadar başa baş hatta çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bir tanesi kendi hatamızdan olmak üzere 2 tane çok basit gol yedik. Lig uzun bir maraton. Henüz ikinci haftasındayız. Oyunumuz çok doğruydu ama gol bölgelerindeki eksikliğimiz, oradaki yaşadığımız sıkıntılar aşikar. Çok fazla pozisyona girdik ama atamadık. Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bıraktık. Artılarımızı yanımıza alıp, eksilerimizi de azaltıp, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.