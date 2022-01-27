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Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi - Son Dakika

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi

27.01.2022 10:51
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nda futbolcular, galibiyete odaklanmış durumda.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nda futbolcular, galibiyete odaklanmış durumda.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi futbolculardan Nur Melisa Özdamar, Kader Şimşek ve Figen Naçar, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Nur Melisa Özdamar: "Hedefim milli forma"

Başarılı forvet Nur Melisa Özdamar, maça iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Bu maçta hedefimiz mutlak galibiyet. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Eğer forma şansı bulursam elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bu hafta galibiyet bekliyoruz. Burası daha yeni bir takım ve buranın alışma süreçleri var. Pandemiden dolayı antrenmansız kalan arkadaşlarımız da var. 5 mağlubiyetimiz var ama toparlanacağız. Benim hedefim milli formayı giymek o gururu taşıyabilmek. Şimdi hedefim ise Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak. Gittiğim takımlarda şampiyonluk yaşadım, o duyguyu burada da tatmak istiyorum. Bunun için de elimden gelenin fazlasını yapacağım. Daha sonra hedefim Süper Lig'de devam etmek" dedi.

Kader Şimşek: "Daha iyi konuma geleceğiz"

Kayserispor mücadelesini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren takım kaptanı Kader Şimşek, "Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Lige çok iyi bir başlangıç yapamadık. Takımımız yeni kuruldu ama yavaş yavaş oturan bir takımımız var. İlk haftalarda istediğimiz sonucu elde edemedik ama ilerleyen haftalarda daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Hedefim bu yıl Sivasspor'u, Süper Lig'de iyi bir şekilde temsil etmek ve seneye de şans verilirse yine Sivasspor'da oynamak istiyorum" diye konuştu.

Figen Naçar: "Galibiyet almak istiyoruz"

Figen Naçar ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Biz her maçımızı güzel değerlendiremeye bakıyoruz ama bu zamana kadarki maçlarımızda olmadı. Bu maça da güzel bir hazırlık yaparak galibiyet almak istiyoruz. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve inşallah sonucunu da alacağız. Takımımız daha yeni kuruldu ve git gide oturuyor. Daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Yeni transferlerimiz var, onlarla daha güzel işler yapacağız. İnşallah daha çok galibiyetle buluşacağız, daha iyi yerlere geliriz." - SİVAS

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Kadın Futbol Takımı, galibiyete kilitlendi - Son Dakika Spor


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