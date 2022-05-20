Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor - Son Dakika
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Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor

20.05.2022 12:29

- Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor Teknik Direktör Nevzat Ercanlı: "İnşallah ligde kalacağız" Futbolculardan Kader Şimşek: "Maçı kazanacağız" Futbolculardan Zeynep Cesur: "Maçı kazanacağımızı düşünüyorum" Kadınlar Süper Ligi Play-Out rövanşında sahasında Kireçburnu...

- Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor

Teknik Direktör Nevzat Ercanlı:

"İnşallah ligde kalacağız"

Futbolculardan Kader Şimşek:

"Maçı kazanacağız"

Futbolculardan Zeynep Cesur:

"Maçı kazanacağımızı düşünüyorum"

SİVAS - Kadınlar Süper Ligi Play-Out rövanşında sahasında Kireçburnu ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, "Hedefimiz bu sene ligde kalmak. İnşallah bunu başaracağız. Hem yönetimimizi hem de Sivas halkını maça davet ediyorum" dedi.

Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, Play-Out rövanş maçında hafta sonu sahasında karşılaşacağı Kireçburnu müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. 4 Eylül Spor Vadisi'nde, Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde sağanak altında yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlılar, dar alanda pas çalıştı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

"İnşallah ligde kalacağız"

Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, Kireçburnu ile ligde kalma maçına çıkacaklarını söyledi. Ercanlı, "Geçen hafta Kireçburnu ile oynadığımız maçta çok net pozisyonlarımız vardı. Verilmeyen penaltımız da vardı. İlk maç 1-1 berabere sona erdi. Burada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve yapmak zorundayız. Biz Sivasspor'uz ve Kireçburnu ile oynayacağımız müsabakanın önemini biliyoruz. Biz gerçekten iyi bir ekibiz. Bu hafta oynayacağımız maçta taraftarlara ihtiyacımız var. Taraftar olmazsa olmazımız. İstanbul'daki maçta bizi yalnız bırakmayan İSTDER'e teşekkür ediyorum. Buradaki Çılgınlar58 ve Yiğido Gençlik taraftar grupları ile görüştük. Okullardan öğrenciler de gelecek. Hedefimiz bu sene ligde kalmak. İnşallah bunu başaracağız. Hem yönetimimizi, hem de Sivas halkını maça davet ediyorum" dedi.

Kader Şimşek: "Büyük bir destek bekliyoruz"

Futbolculardan Kader Şimşek ise, Kireçburnu maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç. Play-Out'un ilk maçını İstanbul'da Kireçburnu ile oynadık. Son dakikada golümüzü bulduk 1-1 bitti maç. İyi bir skorla döndük oradan. Sahamızda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan büyük bir destek bekliyoruz. Bu bizim ölüm kalım maçımız. İnşallah maçı kazanacağız ve ligde kalacağız. İlk maçta 1-1'i bulunca yenmiş kadar sevindik. Sivas'a mutlu döndük" diye konuştu.

Zeynep Cesur: "Taraftara çok ihtiyacımız var"

Başarılı oyuncu Zeynep Cesur da, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çalışmalarımızı bu hafta içerisinde çok güzel bir şekilde sürdürdük. Kireçburnu maçı bizim için çok güzel olacak. Maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Taraftardan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftar desteğe geldiği zaman sahada yapacağımız mücadele daha farklı olur."

Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor

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Kaynak: İHA

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