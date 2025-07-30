Sivasspor, Kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasına sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş ile anlaşmaya vardı.
Sivas'a gelen Göktuğ, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Göztepe altyapısında futbola başlayan Manisaspor ve Ümraniyespor formasını giyen Göktuğ, geçen sezon Erzurumspor FK'de görev yaptı.
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