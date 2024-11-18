Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları yaptı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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