Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından hedefsiz oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık çalışmaları ve taktik maçla idmanı tamamladı.
???????Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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