Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
???????Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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