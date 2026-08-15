Sivasspor Kayserispor'a Hazırlanıyor
Sivasspor, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maça son antrenmanla hazırlanıyor.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Kayserispor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kara yolu ile Kayseri'ye gidip kampa girecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Sivasspor Kayserispor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?