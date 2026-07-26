Sivasspor, Kayserispor'u 1-0 Yendi
Sivasspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Sivasspor ile hazırlık maçında karşılaştı.
Sivasspor, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Kayserispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?