Sivasspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, Eyüpspor maçının ardından Sivas'a dönmeyerek hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Bir günlük iznin ardından Yiğidolar, bugün akşam yaptığı antrenmanla Kocaelispor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmalısı yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Eyüpspor maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Öte yandan yeni transfer Veljko Simic de idmanda yer aldı.

Diğer yandan Sivasspor İstanbul Ataşehir Futbol Okulu öğrencileri, takımı ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşadı. Genç yetenekler, futbolcularla bir araya gelip sohbet etme fırsatı buldu.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

Kocaelispor ile Sivasspor, 4 Şubat Salı günü saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS