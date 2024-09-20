Sivasspor Konyaspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı
Konyaspor ile Sivasspor, yarın saat 17.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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