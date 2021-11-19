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Sivasspor kötü gidişatı durdurmak istiyor - Son Dakika

Sivasspor kötü gidişatı durdurmak istiyor

19.11.2021 13:52
Sivasspor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk olacak DG Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk olacak DG Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 5 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Yiğidolar, en son galibiyetini ise sahasında Fatih Karagümrük'e karşı 4-0'lık skor ile almıştı.

Süper Lig'de son 5 maçta 4 puan elde eden Sivasspor, Başakşehir karşısında kazanarak, galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 3'e çıkartacak.

Başakşehir - DG Sivasspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Sivasspor kötü gidişatı durdurmak istiyor
Sivasspor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor kötü gidişatı durdurmak istiyor - Son Dakika Spor


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