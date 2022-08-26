Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi

26.08.2022 12:54
Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi

Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Dele Alli, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Dele Alli, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeni transfer Dele Alli de hazır bulundu. Dün sağlık kontrollerinden geçen yeni transfer Dele Alli, bugün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Isınma hareketlerinin ardından başlayan çalışmada, 3 gruba ayrılan futbolcular çeşitli saha oyunları gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar daha sora Sivasspor maçının taktiği üzerinde çalıştı. Beşiktaş, pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Ümraniye, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Dele Alli sahaya indi - Son Dakika
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