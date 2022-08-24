Sivasspor taraftarından Malmö maçı için koreografi hazırlığı - Son Dakika
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Sivasspor taraftarından Malmö maçı için koreografi hazırlığı

24.08.2022 10:15
Sivasspor taraftarından Malmö maçı için koreografi hazırlığı

Sivasspor-Malmö maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.

Sivasspor- Malmö maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Malmö maçında koreografi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivasspor'un "Elli Sekiz" adlı taraftar grubu, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte Türkiye çapında ses getiren koreografilere imza atan kırmızı-beyazlılar, Malmö maçında da görkemli bir şov yapmayı hedefliyor. Koreografi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan koreografi başlama düdüğünden önce sergilenmeye başlayacak. Elli Sekiz taraftar grubundan yapılan açıklamada ise, "Elli Sekiz Taraftar Grubu olarak, Sivasspor ile Malmö arasında oynayacağımız maçta koreografi yapacağımızı tüm taraftarlarımıza duyuruyoruz" denildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor taraftarından Malmö maçı için koreografi hazırlığı - Son Dakika

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