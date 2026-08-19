Sivasspor Manisa FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

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Sivasspor, Manisa FK ile 24 Ağustos'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 3. haftasında Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor ile Manisa FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşması, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Manisa FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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