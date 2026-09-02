Sivasspor, Mardin 1969 Spor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2\'ye getirdi

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Abdullah Özcan

EKENLER BETON SİVASSPOR: Göktuğ, Mert (Dk. 46 Burak), Appindangoye, Süleyman, Uğur Çiftçi, Kamil (Dk. 59 Charisis), Amilton, Mohammed, Yusuf Cihat (Dk. 46 Murat), Ethemi (Dk. 59 Yılmaz) (Dk. 87 Salih), Manaj

MARDİN 1969 SPOR: Erce, Berkay, Eray, Uğur Adem, Nafican, Alhassan, Denizhan (Dk. 77 Wilks), Teklic (Dk. 77 Adem), Denic (Dk. 87 Bünyamin), Dimitrov, Kayode (Dk. 90 Ahmet)

GOLLER: Dk. 62, Dk. 71 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor) - Dk. 35 Teklic, Dk. 45 Kayode (Mardin 1969 Spor)

SARI KARTLAR: Kamil, Mohammed (Ekenler Beton Sivasspor) - Alhassan, Eray, Ahmet (Mardin 1969 Spor)

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Ekenler Beton Sivasspor, sahasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Mardin 1969 Spor atağında Eray'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Denic gelişine vurdu. Top savunmaya çarparak kornere çıktı.

24'üncü dakikada Mardin 1969 Spor sol kanat köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşta Dimitrov kale sahasına ortasını yaptı. Kaleci Göktuğ'un yumrukla uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Teklic yeniden kale sahasına doğru çevirdi. Kale sahası önünde Kayode'nin çevirdiği topta Uğur Adem'in vuruşu savunmadan dönerken seken topu kale sahası önünde Denic yaptığı son vuruşla ağlarla buluşturdu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası serbest vuruşta ceza sahasında Alhassan'ın Mert'e yaptığı müdahalede tespit edilen faul nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

35'inci dakikada sol kanattan gelişen Mardin 1969 Spor atağında derin bir topla savunma arkasında topla buluşan Nafican, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Kayode, solunda yer alan Teklic'i topla buluşturdu. Kaleci Göktuğ'un da kalesini terk ettiği pozisyonda, topla birlikte kendi ekseni etrafında şık bir dönüş yaparak topu kurtaran Teklic, sol ayağıyla topu boş filelere gönderdi: 0-1.

45'nci dakikada gelişen Mardin 1969 Spor atağında ceza sahası dışında Mohammed'in kaptırdığı topu önüne alan ve hızla ceza sahası giren Teklic, ilk golde olduğu gibi topla kendi ekseni etrafında dönerek rakiplerinden sıyrıldı. Kale sahası önündeki pozisyonda kaleci Göktuğ'un üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ancak top direkten döndü. Seken topu kale Sahası üzerindeki Kayode ağlarla buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mardin 1969 Spor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

60'ıncı dakikada ceza sahasına doğru gönderilen yüksek topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde Eray'dan kurtaran Amilton, ceza sahasına girdiği anda Eray'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Ekenler Beton Sivasspor penaltı kazandı.

62'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Manaj'ın sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta top ve kaleci Erce farklı köşelere gitti: 1-2.

71'nci dakikada sağ kanattan gelişen Ekenler Beton Sivasspor atağında Burak'ın açtığı ortada topa kafayla vuran Manaj topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.