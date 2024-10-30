Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik programla idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?