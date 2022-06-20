Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda kırmızı-beyazlı formayı giyen, oynadığı futbol, mücadele ve azmiyle taraftarın sevgisini kazanan Robin Yalçın'ın 1 yıllık aranın ardından yeniden Sivasspor ile anlaştığı belirtildi.

Kaynak: AA

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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