Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı

20.06.2022 15:05
Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Robin Yalçın'ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Robin Yalçın'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda kırmızı-beyazlı formayı giyen, oynadığı futbol, mücadele ve azmiyle taraftarın sevgisini kazanan Robin Yalçın'ın 1 yıllık aranın ardından yeniden Sivasspor ile anlaştığı belirtildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un ikinci transferini gerçekleştirdiği aktarılarak, "Takımımızdan ayrıldıktan sonra Almanya'ya dönerek Paderborn forması giyen Robin Yalçın ile İstanbul'daki ofisimizde 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Robin Yalçın'a Demir Grup Sivasspor'umuza yeniden hoş geldin diyerek, formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Futbola Deggendorf altyapısında başlayan 28 yaşındaki stoper, kırmızı-beyazlı forma ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 43 maça çıktı.

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Kaynak: AA

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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