Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı

Cluj ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Doktor Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı.

6 MAÇ SONRA KAZANDIK

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti. Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan temsilcimiz puanını 3'e çıkardı ve Avrupa'da 6 maç sonra kazanma başarısı gösterdi.

MAÇ FORMASINI CLUJ VERDİ

Karşılaşma öncesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Sivasspor yaptığı açıklamada formaların havalimanında kaybolduğunu belirtti. Temsilcimize maç formasını rakibi temin etti.