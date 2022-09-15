Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı - Son Dakika
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Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı

15.09.2022 21:54
Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Slavia Prag ile berabere kalan temsilcimiz Sivasspor, ikinci hafta karşılaşmasında konuk olduğu Cluj'u 1-0 yendi. Bu sonucun ardından puanını 4 yapan Sivasspor, aynı puanda lider olan Slavia Prag'ın ardından 2. sırada yer aldı.

Cluj ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Doktor Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı.

6 MAÇ SONRA KAZANDIK

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti. Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan temsilcimiz puanını 3'e çıkardı ve Avrupa'da 6 maç sonra kazanma başarısı gösterdi.

MAÇ FORMASINI CLUJ VERDİ

Karşılaşma öncesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Sivasspor yaptığı açıklamada formaların havalimanında kaybolduğunu belirtti. Temsilcimize maç formasını rakibi temin etti.

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SON DAKİKA: Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı - Son Dakika
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