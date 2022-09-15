Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı

Cluj ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Doktor Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti. Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan temsilcimiz puanını 3'e çıkardı ve Avrupa'da 6 maç sonra kazanma başarısı gösterdi.
Karşılaşma öncesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Sivasspor yaptığı açıklamada formaların havalimanında kaybolduğunu belirtti. Temsilcimize maç formasını rakibi temin etti.
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