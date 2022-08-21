Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Gaziantep beraberliği ile başlayan, daha sonra Adana Demirspor 'a yenilen Sivasspor, bu hafta sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Yarın oynanacak müsabaka için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Yiğidolar siftah peşinde - Son Dakika

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