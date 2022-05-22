Sivasspor sahasında ve deplasmanda 7'şer maç kazandı - Son Dakika
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Sivasspor sahasında ve deplasmanda 7'şer maç kazandı

22.05.2022 12:00
Sivasspor sahasında ve deplasmanda 7'şer maç kazandı

Demir Grup Sivasspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iç saha maçlarında 29, deplasmanda 25 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iç saha maçlarında 29, deplasmanda 25 puan topladı.

Ligdeki maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 haftada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 54 puan elde etti.

Evinde ve deplasmanda 19'ar maça çıkan Sivas temsilcisi, iç saha maçlarında daha fazla puanı hanesine yazdırdı.

İç sahada çıktığı 19 maçın 7'sini kazanan, 8 beraberlik alan Sivasspor, 4 kez de yenilerek 29 puan kazandı.

Evinde rakip fileleri 28 kez havalandıran Sivas ekibi, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

Sivasspor'un deplasman karnesi

Sivasspor, bu sezon ligde dış saha maçlarında ise 25 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti, 8 kez sahadan yenik ayrıldı.

Deplasmanda rakip fileleri 24 kez havalandıran Sivas temsilcisi kalesinde 29 gol gördü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor sahasında ve deplasmanda 7'şer maç kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor sahasında ve deplasmanda 7'şer maç kazandı - Son Dakika
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