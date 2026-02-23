Sivasspor, Sakaryaspor\'u 4-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Taşdemir, ligde geçen hafta oynadıkları Adana Demirspor maçından sonra daha da önem kazanan bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

Zor bir maç olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Rakibimizin de son haftalara girilirken umutları azalmıştı, belki bizi yenip düşmeme adına tekrar umutlanmak istiyorlardı. Oyuncularımız gerçekten çok iyi mücadele etti, özellikle 3-0'a getirene kadar müthiş bir oyun oynadılar." diye konuştu.

"Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Yedikleri golden sonra oyuncularının skoru koruma adına doğru işler yaptığını anlatan Taşdemir, "Zor bir maçtı ve galip geldiğimiz için mutluyuz. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bu sene ilk defa 2'de 2 yapmamız gerekiyor. Şimdiden önümüzdeki hafta yapacağımız maça hazırlanıp o şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bugün gerçekten çok iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon 8. galibiyetini aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Üst üste iki hafta galip gelememiş bir takımdan bahsediyoruz. Geçmişe dönüp bu takım nasıl kuruldu, nasıl oldu bunların sorgulamasını asla yapmadım, yapmam da. Bu arkadaşlarla beraberim ve elimizde bu arkadaş grubumuz var. Kimisi yeterli, kimisi eksik olabilir, sezonu bu arkadaşlarımızla tamamlayacağız. Dolayısıyla herkes kendi karakterini, kendi oyuncu kimliğini ortaya koyduğunda farklı skorlar alabiliriz, daha farklı oyunlar da oynayabiliriz. Skoru koruma endişesi her zaman olacaktır, oldu da. Ama bunu da iyi şekilde bertaraf ettiğimizi düşünüyorum. Üç haftada 8 gol attık, bence bu da önemli. Üstüne katarak yolumuza devam etmeye çalışacağız."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise golleri erken yediklerini ve bu durumda toparlanmanın ve reaksiyon vermenin kolay olmadığını söyledi.

Haftalardır kazanamayan bir takım psikolojisiyle toparlanmanın zor olduğunu belirten Dalcı, "Ardından kırmızı kartla 10 kişi kalmamız işimizi daha çok zorlaştırdı. İkinci yarı hamle yaptık, 3 oyuncu değiştirdik. Biraz daha dinamik oyuncuları içeri aldık. Aslında oyunun belli bölümlerini çok doğru oynadık." dedi.

Yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini aktaran Dalcı, "3-2 yapabilsek belki biraz daha rakip takımı belli bir atmosfere sokabilirdik, ama bunu beceremedik. Son saniyede 4-1 oldu. Toparlanacağız, Sakaryaspor büyük bir camia. Bilerek ve isteyerek geldim buraya, sezon sonunda bu takım ligde kalacak." diye konuştu.