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Sivasspor, Samsunspor maçı için karlı antrenmana başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Samsunspor maçı için karlı antrenmana başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına kar yağışı altında yapılan antrenmanla başladı. Dün Galatasaray ile berabere kalan Sivasspor, hemen ardından antrenmanlara devam etti. Samsunspor ile yapacakları maç 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Sivasspor, Samsunspor maçı için karlı antrenmana başladı
12.01.2024 - 16:59,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Sivasspor, ara vermedi. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları yaptı.

Samsunspor ile Sivasspor, 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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