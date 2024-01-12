Sivasspor, Samsunspor maçı için karlı antrenmana başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Sivasspor, ara vermedi. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları yaptı.

Samsunspor ile Sivasspor, 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS