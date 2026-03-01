Sivasspor, Serikspor\'u 1-0 Geçti

Stat: Serik İsmail Oğan
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Batuhan Bıyıklı, Oğuzhan Kocaçoban
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 75 Sertan Taşın), Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Montes, Nwachukvu (Dk. 88 Sadygov), Skvortsov, Burak Asan (Dk. 75 Emre Nefiz), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 75 Adeola)
Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Okoronkwo (Dk. 89 Bekir Turaç Öke), Mert Çelik (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan (Dk. 73 Avramovski), Ethemi (Dk. 85 Murat Paluli), Manaj
Goller: Dk. 48 Manaj (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nalepa (Serikspor), Dk. 12 Manaj, Dk. 34 Okan Erdoğan, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 94 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor)
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Serikspor'u 1-0 yendi.
