Sivasspor taraftarından Alanya maçına koreografi hazırlığı - Son Dakika
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Sivasspor taraftarından Alanya maçına koreografi hazırlığı

10.05.2022 12:48
Sivasspor taraftarından Alanya maçına koreografi hazırlığı

Sivasspor-Alanyaspor maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.

Sivasspor-Alanyaspor maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.

Sivasspor'un 'Yiğido Gençlik' adlı taraftar grubu, hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte ses getiren koreografilere imza atan kırmızı-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor maçında da görkemli bir şov yapmayı hedefliyor. Taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Hazırlanan koreografi, başlama düdüğünden hemen önce sergilenmeye başlayacak. - SİVAS

Sivasspor taraftarından Alanya maçına koreografi hazırlığı
Sivasspor taraftarından Alanya maçına koreografi hazırlığı

YORUMLAR
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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak Sivasspor'un ligdeki puan cetveli dikkati çekiyor Sivasspor'un ligdeki puan cetveli dikkati çekiyor

4 Eylül Stadyumu, Sivasspor, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor taraftarından Alanya maçına koreografi hazırlığı - Son Dakika


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