Sivassporlu taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Taraftarından Galatasaray Maçına Yoğun İlgi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?