 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivasspor Taraftarının Maça İlgisi Hayal Kırıklığı Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor Taraftarının Maça İlgisi Hayal Kırıklığı Yarattı

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Sivasspor'da taraftarın maça ilgi göstermemesi camiayı üzdü. Maça saatler kala sadece bin 400 bilet satılırken, misafir tribününde ise sadece 14 bilet satıldı. Kulübün yönetim kurulu, satılan bilet sayısından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.

Sivasspor Taraftarının Maça İlgisi Hayal Kırıklığı Yarattı
21.01.2024 - 11:37,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında bugün saat 13.30'da Gaziantep FK'yı konuk edecek Sivasspor'da taraftarın maça ilgi göstermemesi camiayı üzüyor. Maça saatler kala toplamda bin 400 bilet satıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, bugün sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maç saat 13.30'ta başlayacak. Hafta içi 58 TL'den satışa çıkan biletlere taraftarın ilgi göstermediği öğrenildi. Maça saatler kala sadece bin 400 bilet satılırken, misafir tribününde ise 14 adet bilet satıldı.

1 haftadır kulübün resmi sosyal medya hesaplarından maça çağrı yaptıran yönetim kurulunun satılan bilet sayısından dolayı bir hayli üzgün olduğu aktarıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Sivasspor, Maç, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Taraftarının Maça İlgisi Hayal Kırıklığı Yarattı - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:08:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Taraftarının Maça İlgisi Hayal Kırıklığı Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement