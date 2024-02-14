Sivasspor Taraftarlarına Sevgililer Günü Sürprizi

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sivasspor taraftarları, futbolcularla bir araya geldi. Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcular kadın taraftarlara karanfil verdi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Antrenman öncesi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sivasspor taraftarları ve futbolcular bir araya geldi. Taraftarlar kırmızı-beyazlı takımı tezahüratlarla sahada karşıladı. Daha sonra Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcular kadın taraftarlara karanfil vererek tokalaştı. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, takıma sevgi gösterisinde bulundu.
Konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, "Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim baş tacımız olan bayan taraftarlarımız antrenmanımızı ziyaret ettiler. İnsanlar birbirine sevmeli. Büyüklerimize de saygı ve sevgiyle yaklaşmalı. Hem vatanını, hem milletini hem bayrağını hem de İslam'ını en güzel şekilde sevip saymalı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hepimizin sevdikleri vardır. Eşlerimizi, çocuklarımızı, bayrağımızı, Atatürk'ü, Peygamber Efendimizi, Allah'ımızı severiz. Şehrimiz de de kendi takımımız olan takımımızı severiz. Sivassporlu taraftarlar bize şeref verdiler. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Sivasspor'umuz inşallah onların desteğiyle çok güzel günlere koşacaktır. Hepsine teşekkür ediyorum. Çiçeklerimizi takdim ettik. İyi ki geldiler. Herkesi tribünlerde yerini almaya davet ediyorum. Yeni sezonda taraftarımız için özel formalar yapılacak. 1 Haziran itibarıyla çocuklarımıza ve hanımlarımıza özel formalar yapılacak. Yurt dışındaki Yiğidolar'a da sesleniyorum. 'Kombine Al Gençlere Hediye Et' diyorum" diye konuştu.
"Hedefim 12 bin kombineyi satmış olmak"
Uygun, Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'in bin 158 adet kombine desteğine teşekkür ederek, "O kombineleri çoğaltmalıyız. Benim hedefim 12 bin kombineyi satmış olmak. Başka Sivas yok. Herkesin bir aşkı var ama Sivas'ın aşkı Sivasspor. Sivasspor için destek zamanı" ifadelerini kullandı.
Hazırlıklar sürüyor
Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan oyunu oynadı. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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