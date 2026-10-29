Sivasspor, teknik direktörlüğe Çağdaş Çavuş'u sezon sonuna kadar getirdi - Son Dakika
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Sivasspor, teknik direktörlüğe Çağdaş Çavuş'u sezon sonuna kadar getirdi

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Trendyol 1. Lig ekibi Ekenler Beton Sivasspor, teknik direktörlük görevini sezon sonuna kadar Çağdaş Çavuş'a verdi. Kulüp açıklamasında, Çavuş ile anlaşmaya varıldığı ve kendisine başarılar dilendiği bildirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar??????? anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş'a Sivassporumuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
SivassporTrendyolSporSon Dakika

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