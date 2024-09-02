Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Beşiktaş'a 5 tane pozisyon vermedik - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Beşiktaş'a 5 tane pozisyon vermedik

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Beşiktaş'a 5 tane pozisyon vermedik' dedi. Uygun, ayrıca Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceklerini ve milli takımda topu göğsüyle kontrol etmeyi bilen oyuncu olmadığını belirtti.

02.09.2024 01:39
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a 5 tane pozisyon vermedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Tüpraş Stadyumu'nun zemininin futbola yakışır bir biçimde olduğunu belirterek, "Bütün sahalar futbola yakışır biçimde değil. Beşiktaş Stadı'nda güzel bir çim ve her pozisyonda destekleyen hücum anlamında iten bir taraftar gördük. Geçen hafta 5 atmışlardı; bu hafta da savunma anlamında oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik. Kadromuz eksik. Milli ara ilaç gibi gelecek. Sivasspor olarak oyun mantalitemizle oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceklerini söyleyen Uygun, "Defans yapıyoruz, defansta eksiklerimiz var. Kadro yapımızla oyunu, taktiği bu anlamda yapmamız gerekiyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Kayserispor ile oynadık. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Beşiktaş deplasmanında ne yapacağınız bellidir. Borcu olmayan tek kulüp Sivasspor'dur. Herkesin borcu ortada. 30-40 milyar borçlar var. Sivasspor dengeli gidiyor. Daha iyi duruma gelecek. Rakibe göre oyunumuz, mantalitemiz değişecek. Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma içerisinde Raj Manaj ile Ciro Immobile arasında yaşanan pozisyonla ilgili soruya Bülent Uygun, şu yanıtı verdi:

"Görmedim o pozisyonu, Immobile'nin biraz agresifliği var. Benim babam da güreşçiydi. Yapmaması gereken bir hareketti. Ben görmedim ama hakemin direkt önündeydi."

"Sivasspor'da örnek bir yönetim anlayışı var"

Geçtiğimiz günlerde kızının sağlık sorunu nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini belirten Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin evlatlarına Allah sağlık versin. Zor bir süreçti o süreci geçtik. Bizler kulüpler anlamında şirketleşince profesyonelleştikçe bu süreci yaşamamış olacağız. Eskişehir, Kocaelispor, Sakaryaspor, MKE Ankaragücü, Bursaspor; bunları görünce keyif alırsın. Futbol keyfini, marka değerini yukarı taşırsın. Sivasspor'da örnek bir yönetim anlayışı var. Trabzonspor, Beşiktaş maçlarına çıkarken oyuncuları motive etmeye gerek yok. Genel anlamda inanmalarını, istemelerini, arzulamalarını ve çabalamalarını istiyoruz."

"Milli takımda topu göğsüyle kontrol etmeyi bilen oyuncu yok"

Ülke futbolu için projeli ve planlı şekilde çalışmalar yapılmasının altını çizen Bülent Uygun, "Ben 2007'den itibaren görev alan ve proje üreten tek antrenör oldum. Hakemleri 2017 veya 2018 yılında profesyonel yaptılar. 15 sene sonra profesyonel oldular benim sayemde. Alt yapıdaki antrenörlerin maaşını ödemesi gereken, ihtiyaçlarını karşılaması gereken futbol federasyonudur. Federasyon olarak bunu yapman ve genç futbolcularımızın gelişimini sağlaman gerekiyor. Milli takımda topu göğsüyle kontrol etmeyi bilen savunmacı yok" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Beşiktaş'a 5 tane pozisyon vermedik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Beşiktaş'a 5 tane pozisyon vermedik - Son Dakika
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