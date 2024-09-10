Bülent Uygun: Emre Mor'u çok beğeniyorum - Son Dakika
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Spor

Bülent Uygun: Emre Mor'u çok beğeniyorum

Bülent Uygun: Emre Mor\'u çok beğeniyorum

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transferde adı kırmızı-beyazlı takımla anılan Emre Mor'u izleyince çok beğendiğini söyledi. Uygun, takıma süratli bir sağ açık ve Türk oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini belirtti.

10.09.2024 12:24
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transferde adı kırmızı-beyazlı takımla anılan Emre Mor'u izleyince çok beğendiğini söyleyerek, "Çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu, olursa tabii ki mutlu olurum" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde 14 Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hafta sonu Gaziantep FK ile oynayacakları maçla ilgili açıklama yaparak sözlerine başlayan Uygun, "Milli takımımızın son maçtaki galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İnşallah hedeflerimize doğru Türk milli takımı olarak en güzel şekilde devam eder. Bizler de Türk futbolunda birçok sorunlarla ilgili söylemlerde bulunuyoruz zaten. Malum sahalarımızın durumu ortada. Bununla beraber genel anlamda eksikler var. Herkes bu milli maç arasında bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalıştığı düşüncesindeyim. Bizim de aramıza çok geç katılan, 3 ay sonra katılan, yaklaşık 5 tane arkadaşımızın 4'ünü en az bu arada hazırladık. Kendi evimizde Gaziantep FK gibi çok önemli ve güçlü bir takıma karşı maç yapacağız. Burada takımın 12. adamı olan taraftarların itici güç olması lazım. Zor bir maçta onların desteğiyle kendi evimizde kazanarak, hem onları mutlu etmek hem de bu süreç içerisinde yeni yapılanmanın eksiklerini tamamlamak adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız var. İyi bir takım olduğunu da biliyoruz. Kadro yapısı itibariyle iyi bir kadroya sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanan taraf inşallah Allah'ın izniyle biz oluruz" dedi.

"Emre Mor'u çok beğenirim"

Transferde adı bir çok kulüple anılan Fenerbahçeli Emre Mor ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Uygun, "Ben yönetime belli isimleri söyledim. Zaten o zamandan bu zamana hep bu anlamda çalışıyorlar. Bunların arasında bugün Türkiye liginde oynayan 4-5 isimin yanında büyük takımlarımızdaki futbolcular da var. Emre Mor'u ilk bulan kişi benim desem yanlış olmam. Yani Fatih Terim hocama ilk söyleyen kişiyim benim. İzleyince çok beğenmiştim. Çok enteresan ve yetenek, Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp, çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum. Yönetimimize süratlı bir sağ açık olmak üzere bir kenar adamı, 2 tane de Türk almak zorundayız. Alternatif bir kadro oluşturmak zorundayız. Orta saha anlamında alternatifimiz yok. Gençlerimizle dün itibariyle BAL liginde olan Sivas Dört Eylül FK takımıyla hazırlık maçı yaptık. O maçta bile galip gelemediler. Dolayısıyla gençlerimizin oynamaya ihtiyacı var. O yüzden elimizdeki Türk alternatifini arttırmak zorundayız. Kadro yapımızı genişletelim ki rekabet ortaya çıksın. Lig uzun bir maraton. Sakatlıkları var, psikolojik sorunlar oluyor bunların hepsinin üstesinden gelmek için kadroyu geniş yapmaya çalışıyoruz" diye cevapladı.

Gaziantep maçı hazırlıkları sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan idman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Ardından çıkış ve pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise Gaziantep maçının taktik çalışmaları üzerinde durulduğu öğrenildi. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: Emre Mor'u çok beğeniyorum - Son Dakika

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