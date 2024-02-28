Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Sezonu 50 puanın üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sezonu 50 puanın üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Ligde 27. hafta sonunda 37 puanla 6. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine, son olarak 4-1 kazandıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçının kendileri için kırılma anı olduğunu belirtti.
Güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Uygun, ligin 28. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarına dikkati çekti.
Uygun, Kasımpaşa'nın formda, birbirinden değerli oyunculara sahip bir takım olduğuna işaret ederek, "İyi bir takıma karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Başarılı performansımızı devam ettirme adına oyun planlarımızı en güzel şekilde yapıp, oradan da Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.
Sivasspor'un sezon başında zor bir süreç yaşadığını, yeni oluşumun hayata geçirilmesinin hem takım hem de yöneticiler için çok zorlu olduğunu vurgulayan Uygun, "Servet Çetin hocamız o zor süreci çok iyi yönetti. Birçok eksiğe ve sezon başında gelen futbolcuların hazır olmamasına rağmen, iyi bir dönem geçti." diye konuştu.
"Oynayacağımız 3 maç bütün süreci belli edecek"
Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin en iyi futbolcularının takımdan ayrılmış olmasının kendileri açısından kötü olduğuna değinerek, şöyle devam etti:
"Beklemediğimiz bir reaksiyondu. Takıma yeni kattığımız arkadaşlarımız onların yokluğunu şu an itibarıyla aratmadı. Tabii ki yöneticiler hep yukarıları hedeflemek ister. Bizler de gerçekçi bir bakış açısı vermek isteriz. Şu andaki kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapmak ve olursa Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Gelecek sezon için planlamamda bu dediklerimiz var. Bu sezon bunu başarabilir miyiz? Olmaz diye bir şey yok. Önümüzdeki 3 maç bütün süreci belli edecek. Bu 3 maçtan 7 puan çıkarırsak, bizim için söylenen hedefler artık realite durumuna gelir."
Ligde son 11 haftaya girildiğini hatırlatan Uygun, "Hedefimiz bütün maçlarda puan almak ama en azından 50 puan ve üzerine çıkarsak, bizim açımızdan bu sezon için gayet başarılı bir süreç olacaktır." ifadelerini kullandı.
"Herkes oynamak istiyor"
Uygun, yeni transferlerin kadroya katılması ve sakatların düzelmesiyle takımdaki rekabet ortamının arttığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla herkes oynamak istiyor, oynarken de oyunun içerisinde kalmak istiyor. Hırsını ve çalışkanlığını artırıyor. Bu da bizim forma rekabetini doğru kullanmamızı sağlıyor. Bu durum, işimizi zorlaştırsa da bizim için keyifli." değerlendirmesinde bulundu.
Düşük bütçelerle takıma kattıkları yeni transferlerin gösterdiği performanstan memnun olduklarını vurgulayan Uygun, futbolculara teşekkür etti.
Uygun, Siltaş Yapı Pendikspor maçında omuzundan sakatlanan Bartuğ Elmaz'ın sakatlığının 1-1,5 ay süreceğini belirterek, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Spor › Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Sezonu 50 puanın üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz - Son Dakika
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Niğde'deki bir iş merkezinin 6'ncı katından apartman boşluğuna düşen çocuk, İSG yönetmeliği çerçevesinde çekilen güvenlik ağı sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu. Oyun oynarken ailenin dikkatsizliği sonucu düşen çocuk, temizlik görevlisi tarafından fileden çıkarıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, ev ve iş yerlerinde uygulanması gereken güvenlik önlemlerinin hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan ihanet videolarına bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşı araba kullandığı sırada telefonunu kurcalayan genç, tesadüfen ihanete uğradığını öğrenip o anları da cep telefonu ile kaydetti. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?