Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Taraftar varsa başarı geliyor - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Taraftar varsa başarı geliyor

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Taraftar varsa başarı geliyor

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın başarısı için taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparak, tribünleri doldurmasını ve takıma sahip çıkmasını istedi. Uygun, Adana Demirspor maçının zorlu bir mücadele olacağını belirterek, kazanmak ve puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Sivasspor taraftarının takımla birlikte başarının geldiğini ifade eden Uygun, taraftarların tribünleri doldurmasıyla takımın gücünün arttığını ve hayal ettiklerini birlikte başaracaklarını dile getirdi.

13.03.2024 20:58  Güncelleme: 20:59
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bizim tek beklentimiz taraftarlarımızın takımına ne olursa olsun sahip çıkması. Tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sivasspor taraftarıyla güzel, onlar varsa özel. Onlar varsa başarı birlikte geliyor" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Uygun, ligde Adana Demirspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Adana Demirspor ligin iyi takımlarından. Antrenörlüğe ilk başladığında futbolcusu olduğum Hikmet Karaman gibi çok özel bir antrenöre karşı maç yapacağız. Biz de kazanmak ve puanlar almak istiyoruz. Bulunduğumuz yerden çok daha yukarılara çıkmak adına hem de Sivasspor'u temsilen zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.

"Taraftar varsa başarı geliyor"

Kasımpaşa maçı öncesi Avrupa potasına yaklaştıklarını ancak son 2 maçta yaşanan puan kayıplarının ardından hedeflerinde bir şaşma olup olmadığının sorulması üzerine Uygun şu cevabı verdi:

"Elimizdeki kadro yapısı belli. Sistemsel anlamda eksiğimiz var ve ligin en düşük bütçeli takımıyız. Bununla beraber koşu mesafesi en düşük takımlardan bir tanesiyiz. Böyle olunca da sizin o hayal etikleriniz gerçekleşmiyor bazen. Futbolda ama yok. Şu olur bu olur diyemiyorsunuz. Her an her şey olabiliyor. Avrupa kupalarına gitmeye alışmış bir şehirden bahsediyorsunuz. Bizim tek beklentimiz taraftarlarımızın takımına ne olursa olsun sahip çıkması. Tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sivasspor taraftarıyla güzel, onlar varsa özel. Onlar varsa başarı birlikte geliyor. O zaman şehrin dinamikleri sahipleniyor. Türkiye'nin her yerinde takımın gücü artıyor. Bu taraftarla alakalı bir şey. Hayal ettiklerimizi hep birlikte başaracağız." - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Taraftar varsa başarı geliyor - Son Dakika

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