Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Transfer Planlarını Açıkladı

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor maçının ardından, "Hafta sonuna kadar da iki üç tane daha takviye, kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 tane rekabeti arttırmak, kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak adına transferleri yapacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Uygun, taraftarlara teşekkür ederek, "Öncelikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün 14 bin civarında taraftarımız geldi. Yavaş yavaş artık birliğimizi artırıyoruz. Gurbetten gelen Sivaslı dostlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Aldıkları kombineleri burada lise son sınıfta okuyan ya da o kombine ihtiyacı olan Kırmızı Duvar taraftar gruplarımıza hediye etmelerini onlardan bekliyorum. Maça gelince Trabzonspor'un başta Abdullah Avcı olmak üzere kadro yapısı yeni transferleriyle çok iyi bir takımdı ve bu iyi bir takıma karşı oynadığımızın da bilincindeydik. Malum bizden ayrılan 17 tane arkadaş oldu. Yerine 4 tane arkadaşımızı katmıştık. Resmen Trabzonspor sistemler ve taktikleriyle geçti. Bir nevi biz de satranç oyunu oynadık. Biz de onların hamlelerine karşı hamleler yaptık. 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık. İzleyenler keyif aldı. Geçiş oyunlarından savunma prensiplerine kadar birçok güzelliği sahada görebilmişizdir. Bugün itibarıyla bir puan aldık ve lige başladık. Transferlerimiz geliyor, yarın inşallah bir yıldız futbolcuyu daha yönetimimiz kadromuza katacak. Bununla beraber hafta sonuna kadar da iki üç tane daha takviye, kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 tane rekabeti arttırmak, kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak adına transferleri yaparak yeni sezonda Bahattin Eken Başkan'la beraber yeni yapılanmada hayal ettiklerimizi başarmak için bismillah dedik başlıyoruz" açıklamasında bulundu. - SİVAS