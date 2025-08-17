Sivasspor Teknik Direktörü'nden İyimser Mesaj - Son Dakika
Sivasspor Teknik Direktörü'nden İyimser Mesaj

Sivasspor Teknik Direktörü\'nden İyimser Mesaj
17.08.2025 21:58
Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un yavaş gelişeceğini ve iki hafta içinde daha iyi olacağını belirtti.

Bodrum FK maçından 1 puanla ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu lig 4-5 defa başlar. Sivasspor yavaş yavaş yürüyecek. 2 hafta sonra daha fark göreceksiniz Sivasspor'u. Eleştirilere her zaman açığım. Yiğido gibi yürüyeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK ile evinde 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Geçen hafta felaket bir senaryo yazmıştık. Geçen haftaki kadro yetersiz bir kadroydu. Bu haftaki kadro da çok yeterli değildi ama en azından kendi yerlerinde oynadılar. Ligin en hazır ve en kaliteli takımıyla oynadık. Kadrosunu koruyan bir Bodrumspor FK vardı karşımızda. Biz kadromuzun yüzde 60'ını değiştirdik. Şuan ligin ilk 4'ündeyiz yaş ortalamasına bakacak olursak. Bu tür şeyler olacak. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi bir reaksiyon verdik. Hepimiz her şeyin farkındayız. Sivasspor'un sokağa atacak parası yok. Herkes tuhaf oyuncular öneriyor almayacağım onları. Aynı şekilde devam edeceğiz. En az 2 transfer yapıp daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Kimse panik yapmasın. Ligde oynayacağımız en sert maçlardan biriydi bu. Büyük bir kulübüz ve büyük bir camiayız. Boş adam almaktansa derli toplu adamlar arıyoruz. Bu lig 4-5 defa başlar. Sivasspor yavaş yavaş yürüyecek. 2 hafta sonra daha fark göreceksiniz Sivasspor'u. Eleştirilere her zaman açığım. Yiğido gibi yürüyeceğiz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
