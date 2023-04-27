Sivassporlu Rıza Çalımbay'dan çok konuşulacak açıklamalar: Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum, çok iyi işler yapacağız - Son Dakika
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Sivassporlu Rıza Çalımbay'dan çok konuşulacak açıklamalar: Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum, çok iyi işler yapacağız

27.04.2023 23:25

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda oynayacakları yarı final maçları için de taraftarlara ümitli mesajlar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SON 2 GALİBİYETİ HATIRLATTI

Ligde son 2 maçlarını kazanarak çıkış yakaladıklarını ve Antalyaspor karşılaşmasında takımın gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyleyen Çalımbay, "İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bayağı pozisyonlar yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25. dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık. İkinci yarı başlarken Antalyaspor'un her şeyi risk edeceğini biliyorduk. Takım olarak gayet iyi mücadele ettik ve çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

Ligde ve kupada F.Bahçe ile karşılaşacak Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'dan iddialı açıklamalar

"FENERBAHÇE MAÇI FİNAL"

Fenerbahçe maçının final havasında olduğunu ifade eden Çalımbay, "Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz, analizimizi yaptık. Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli" sözlerini sarf etti.

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Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivassporlu Rıza Çalımbay'dan çok konuşulacak açıklamalar: Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum, çok iyi işler yapacağız - Son Dakika


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