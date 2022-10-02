Rıza Çalımbay'ın mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı skor tahmini tepki topladı! - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'ın mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı skor tahmini tepki topladı!

02.10.2022 18:52

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hatayspor'a yenildikten sonra yaptığı açıklama ile futbolseverlerin tepkisini topladı. Avrupa'da mücadele ettiklerine vurgu yapan Çalımbay eleştiri alan açıklamasında, "Şu maç normalde en az 7-2 biter. Hatayspor kendi ceza alanı içinden çıkmadı." dedi.

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay maç sonu açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın skor üzerinden yaptığı yorum ise tepki çekti.

"ŞU MAÇ NORMALDE 7-2 BİTER"

Takımının Avrupa'da oynadığını belirten Çalımbay, "Biz şu anda 2 yeri götürmeye çalışıyoruz. Geçen yıl biz ne zaman çıkış yaptık, Avrupa bittikten sonra çıkış yaptık. Ondan sonra yine takımı Avrupa'ya götürdük. Şu maç normalde en az 7-2 biter. Hatayspor kendi ceza alanı içinden çıkmadı. İkinciyi atmamız lazımdı ama atamadık. Bu böyle devam edecek değil. Eninde sonunda kazanacağız." dedi.

SÖZLERİ ELEŞTİRİ ALDI

Mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalar tepki çeken Rıza Çalımbay'a sosyal medyada tepki yağdı. Futbolseverler deneyimli çalıştırıcının sürekli Avrupa'da oynamayı bahane gösterdiğini belirtirken, "Şu maç normalde en az 7-2 biter" ifadesini kullanarak Hatayspor'a da saygısızlık yaptığını belirtti.

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Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti Sivasspor-Hatayspor maçının ardından Sivasspor-Hatayspor maçının ardından

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'ın mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı skor tahmini tepki topladı! - Son Dakika


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