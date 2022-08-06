Çalımbay: "Böyle oynarsak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanırız."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun ilk maçında ortaya koydukları futbolla Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivasspor, Gaziantep FK'yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ortaya koydukları futbolla Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanacaklarını söyleyerek, "Yeni bir lige başlıyoruz herkese hayırlı uğurlu olsun, inşallah mükemmel bir şekilde geçer. İki takım için de ilk maç olduğundan, yeni arkadaşlar vardı, yeni oyun sistemleri vardı, hazırlık döneminden gelindiği için istenildiği gibi oyun kurulamıyor. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı içeride konuştuktan sonra çok iyi başladık, çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdik. Oyundan kopmadık ama bu oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Çünkü böyle oynarsak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanırız. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerektiğinin farkındayız. Bence 3-4 haftadan sonra takımlar kendini belli edecek" şeklinde konuştu. - SİVAS