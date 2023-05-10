Deneyimli hocadan yabancı kuralına tek cümlelik yanıt geldi - Son Dakika
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Deneyimli hocadan yabancı kuralına tek cümlelik yanıt geldi

10.05.2023 22:36

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Geçen maçta bir türlü ayarlayamadık yerli-yabancıyı. Bence serbest olsun ama altyapıdan kesinlikle oyuncu almak gerekiyor" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, bazı maçlarda yabancı sayısını ayarlayamadıklarını dile getirdi.

"BENCE SERBEST OLSUN"

Yabancı sınırı ile ilgili konuşan Çalımbay, "Yabancı antrenörler buraya gelince şaşırıyorlar. Dünyanın hemen hemen her yerinde yabancı sayısı serbest. Bizim gibi kısıtlanan yok. Bu, onlara ilginç geliyor. A Milli oynamıştır, başka bir şey bulabilirsiniz, kriterleri yapabilirsiniz. Geçen maçta bir türlü ayarlayamadık yerli-yabancıyı. Bence serbest olsun ama altyapıdan kesinlikle oyuncu almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YERLİ ANTRENÖR DAHA FAYDALI OLUR"

Deneyimli çalıştırıcı, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için, "Kuntz benim arkadaşım, beraber oynadık. Çok iyi bir insandır, çok da severim. Ben Milli Takım'da yabancı antrenörün faydalı olacağına inanmıyorum. Fatih Hoca, Şenol Hoca çok güzel şeyler yaptı. Mustafa Hoca ile biz Avrupa Şampiyonası'na gittik. İlk 8'de bitirdik. Avrupa'daki gelen arkadaşlarımız, kulüplerde çalışabilir, o normaldir. Ama milli maçın, özellikle Türkiye için diyorum, bizlere gelince duygulanıyoruz. Ben Milli Takım'ın her yerinde oynadım. Bizim için bambaşka Milli Takım. Çalışırsam dedim, para falan düşünmem. Yerli antrenörün daha faydalı olacağına inanıyorum. Olursa bütün arkadaşlarımız seve seve görevini yapar. Ben iddia ediyorum, başarılı da olurlar." şeklinde konuştu.

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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deneyimli hocadan yabancı kuralına tek cümlelik yanıt geldi - Son Dakika


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