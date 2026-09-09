Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini söyledi. Taşdemir, sezona kötü başladıklarını belirterek aradaki farkı daha fazla maç kazanarak kapatmaları gerektiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligdeki ilk galibiyetlerini deplasmanda Antalyaspor'a karşı aldıklarını anımsattı.

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve ilk galibiyetlerini aldıklarını belirten Taşdemir, "Sezona kötü başladığımız için yolumuz uzun. Aradaki farkı çok daha fazla maç kazanarak kapatmamız gerekiyor." dedi.

Ligin 7. haftasında sahalarında Muğlaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Taşdemir, "İnşallah önümüzdeki maçla beraber bu seriyi devam ettirebiliriz." diye konuştu.

"Süleyman'ın köprücük kemiği kırıldı"

Taşdemir, takımdaki sakat futbolcuların durumunun sorulması üzerine, "Süleyman Özdamar'ın köprücük kemiği kırıldı, bugün ameliyat edildi. Kamil Fidan'ın da kaburgalarında çok ciddi bir hasar var, tekrar bir kontrol MR'ı çekildikten sonra durumu çok daha net belli olacak." ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:

"Taraftarımız sezon başında kötü hayal kırıklığına uğradı, istedikleri sonuçları alamadık. Oyun olarak parça parça iyi oynadığımızı, parça parça iyi oynamadığımızı da biliyoruz. Sonuçta çok güzel bir stadımız var, çok güzel bir camiamız var. Çok önemli bir maçımız var, bu maçla beraber bütün taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Stadımızı mümkün mertebe doldurmalarını ve 90 dakika boyunca yanımızda olmalarını istiyoruz. Biz de inşallah onların yüzünü güldürüp bu maçı kazanarak iki de iki yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yolda da kendilerine çok ihtiyacımız var."

Taşdemir, genç oyunculara forma şansı tanımaya çalıştığını söyleyerek, "Kalecimiz Arda ile devam edeceğiz. İnşallah hem maç şansı hem de Arda'nın kaleciliğindeki doğru meziyetleri onun yanında olur. Genç kalecilerin, genç oyuncuların bazen oynaması ilk başlangıçta çok risklidir. Biz de kendisine doğru bir maçı seçmeye çalıştık. O da sahada duruşuyla gerçekten bize de güven verdi." dedi.

Antrenman

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarının ardından çift kale oyunla devam eden futbolcular, antrenmanı kuvvet çalışmalarıyla tamamladı.

Sivasspor, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Muğlaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

İsmet Taşdemir, Sivasspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz - Son Dakika

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