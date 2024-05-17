Sivasspor Teknik Sorumlusu Tansu Yaan: İstanbulspor'u iyi analiz ettik - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Sorumlusu Tansu Yaan: İstanbulspor'u iyi analiz ettik

Sivasspor Teknik Sorumlusu Tansu Yaan, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve oynadıkları oyunla 3 puanı aldıklarını söyledi. Yaan, İstanbulspor'un disiplinli bir ekip olduğunu ve önümüzdeki sezon tekrar karşılaşmayı beklediklerini belirtti.

17.05.2024 19:48
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Sivasspor Teknik Sorumlusu Tansu Yaan, 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, İstanbulspor'u iyi analiz ettiklerini ve karşılığında da oynadıkları oyunla 3 puanı aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Sorumlusu Tansu Yaan, "Rakibimizin nasıl oynayacağını iyi analiz etmiştik. Bizim istediğimiz gibi oynadılar. Rakibimizi tebrik ediyorum, ligin bu seviyesinde olup, haftalar öncesinde küme düşmeyi garantilemesine rağmen disiplinli oynayan bir ekip. Başkanından teknik ekibine, futbolcularına kadar tüm camialarına teşekkür ediyorum. Biz rakibin nasıl oynayacağını iyi analiz etmiştik. Skoru alınca genç oyuncularımıza şans vermeye çalıştık. Küçük bir hatadan dolayı gol yedik. Hocamızın direktifleriyle önlem aldık. Futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İstanbulspor camiasına da geçmiş olsun diyoruz. Önümüzdeki sezon onları tekrar bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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