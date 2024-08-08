Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz dar alan oyun, koordinasyon ve çıkış koşuları yapan Yiğidolar, minyatür kaleli oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Trabzonspor 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?