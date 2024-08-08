Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08.08.2024 12:59
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Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz dar alan oyun, koordinasyon ve çıkış koşuları yapan Yiğidolar, minyatür kaleli oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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