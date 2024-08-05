Sivasspor-Trabzonspor Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

Spor

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig ilk hafta maçının bilet fiyatları satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları duyuruldu. VIP alt ve üst tribün: 500 TL, maraton alt ve üst: 300 TL, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün: 150 TL, kadın tribün: 300 TL ve deplasman tribün ise 195 TL olarak belirlendi.

VIP Alt C Blok'a girişler yasaklandı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar gereği; 25.05.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP Alt C Blokta yer alan taraftarının ise Trabzonspor müsabakasına giremeyeceği öğrenildi. - SİVAS