Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının 11. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma ile başladı. Ardından taktiksel dar alan oyun, hedefsiz oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise hücum ve sonlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla 1. etap Sivas kampını tamamlayacak. - SİVAS