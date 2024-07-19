Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 Sezonu Öncesi Kamp Çalışmalarını Sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde ikinci etap Erzurum kampının 5. gününde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından pas ve şut çalışması yapan Yiğidolar, üç kaleli oyun ve taktik maç ile günü tamamladı. - SİVAS