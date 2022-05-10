Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak

10.05.2022 11:18
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atila Karaoğlan yönetecek.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile kart cezalısı Yatabare karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti. Sivas temsilcisi son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

Yarı final ilk maçında konuk olduğu rakibini 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, final yolunda avantajlı durumda.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak - Son Dakika


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