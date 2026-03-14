Sivasspor, Ümraniyespor'u Ağırlıyor
Sivasspor, Ümraniyespor'u Ağırlıyor

14.03.2026 11:05
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'u evinde saat 13.30'da konuk edecek.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Çiftçi, Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Rey Manaj ve Jonathan Okoronkwo'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor, ligde 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayarak puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Ümraniyespor ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

