İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, duruşmaların görüldüğü Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koşullarla ilgili tepkisi dikkat çekti. Erdoğdu, duruşmalarda tutuklulara yemek ve su verilmediğini iddia etti.

"TUTUKLULARA YEMEK VE SU VERİLMEDİĞİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İddiaya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yalanlama geldi. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının 06/04/2026 tarihli duruşmasında söz alan bir sanığın beyanına dayanılarak; Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan duruşma salonlarında devam eden yargılamalarda; tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu, işkence yapıldığı, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiği, oturulan yerlerin çok kötü durumda olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonları, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır.

"TUTUKLU SAYISINA GÖRE GÜNLÜK KUMANYA VE SU TEMİN EDİLMEKTEDİR"

Duruşma salonlarının bulunduğu binada, 1208 metrekare alanda, 3 adet erkek, 3 adet bayan olmak üzere toplam 6 adet, toplam 300 kişi kapasiteli nezarethane bulunmaktadır. Bu alanda daimi olarak 2 İnfaz Koruma Memuru ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre 10 ile 200 arası Jandarma personeli görev yapmaktadır. Alanın temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta olup, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edilmektedir.

"SICAK YEMEK UYGULAMASINA BAŞLANILMIŞTIR"

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde duruşma saatlerine bağlı olarak, tutukluların akşam öğününün kampüs genel yemekhanesinden temin edilen sıcak yemek ile verilmesi uygulamasına başlanılmıştır.

Öte taraftan birden fazla mahkemenin Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda yürüttüğü yargılamalarda, çakışan duruşma tarihlerine, sanık sayılarına ve mahkemece verilecek öğle arası sürelerine bağlı olarak, öğle öğününde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesi planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."