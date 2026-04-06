İran\'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran\'ın ABD\'den talepleri

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran yönetiminin ABD’nin savaşı sona erdirme önerisine Pakistan üzerinden yanıt verdiğini duyurdu.

İRAN'DAN 10 MADDELİK ATEŞKES ŞARTI

IRNA'nın aktardığına göre İran 10 maddelik şart sunarken, mevcut koşullarda ateşkesi kabul etmediğini açık şekilde bildirdi. Tahran yönetimi, geçici çözümler yerine taleplerinin karşılanmasıyla savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜRMÜZ'DEN GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN PROTOKOKOL TALEBİ

İran’ın yanıtında öne çıkan başlıklardan biri de Hürmüz Boğazı oldu. Tahran, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesiyle birlikte boğazdan güvenli geçişi garanti altına alacak bir protokol talep etti.

"YAPTIRIMLAR KALKSIN"

IRNA’nın haberine göre İran’ın talepleri arasında, "Ekonomik yaptırımların kaldırılması" ve "Savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinin desteklenmesi" yer aldı. Ayrıca Tahran'ın yeniden inşası da talepler arasında yer aldı.

IRNA, İran’ın mesajında taleplerine saygı gösterilmesinin altını çizdiğini ve çözümün bu çerçevede mümkün olabileceğini vurguladığını bildirdi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA: İRAN'IN TALEPLERİ UÇUK

ABD'den ise ilk açıklama geldi. Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, İran'ın taleplerinin uçuk olduğunu söyledi.

"GARANTİ İSTİYORUZ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi de, ateşkesi kabul etmek için savaşın tamamen sona erdirileceğine dair garanti talep ettiklerini belirterek "Geçici ateşkes teklifini reddediyoruz. Suçun devamı anlamına gelecektir" diyerek ABD'nin teklifini reddettiklerini açıkladı.

HAZIRLANAN PLANININ DETAYLARI

Hazırlanan plana göre; süreç iki aşamada ilerleyecekti. İlk aşamada tarafların ateşkes ilan etmesi, ikinci aşamada ise kapsamlı bir anlaşmaya varılması hedefleniyordu. Geniş kapsamlı bir barış sürecinin gerçekleştirilmesi için taraflara yaklaşık 20 günlük bir süre tanınıyordu. Nihai görüşmelerin İslamabad kentinde yüz yüze yapılması planlanıyordu.

GECE BOYUNCA KONUŞTULAR

Öte yandan Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asım Münir gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temaslarını sürdürdü.

GÖZLER YİNE TRUMP'IN TEHDİTLERİNDE

İran'ın teklifi reddetmesiyle birlikte gözler yine ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmıştı. Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.